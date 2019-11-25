Санкт-Петербург, 25 ноября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Церемония прощания и похороны президента СПбГУ, декана филологического факультета Людмилы Вербицкой, скончавшейся 24 ноября, состоятся в среду, 27 ноября, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в администрации СПбГУ.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПБГУ

В день прощания с 10:00 до 12:00 в актовом зале здания Двенадцати коллегий (главное здание вуза) состоится гражданская панихида.

На 12:30 назначено отпевание Людмилы Вербицкой в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят бывшего ректора СПбГУ в 14:30 на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

«Универсанты скорбят и выражают соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевны», — заявили в вузе.

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Людмила Вербицкая ушла из жизни 24 ноября в возрасте 83 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.