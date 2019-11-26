Москва, 26 ноября, 2019, 06:11 — ИА Регнум. Цифровизация, которая охватывает всё больше разнообразных сторон жизни гражданина и государства, не есть некоторое абсолютное благо. О том, как необходимость поместить цифровизацию в законодательные рамки сталкивается с несуразностями и противоречиями, присущими современной России, рассказывает в ИА REGNUM обозреватель Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Разговор о приоритетах национальной безопасности в связи с развитием информационных систем ведётся в России уже более 10 лет, с момента создания Стратегии информационного общества в феврале 2008-го. Но информация — это настолько текучая субстанция, что всё больше и больше данных о российских гражданах и организациях становится достоянием глобальных систем.

Оптимисты машут на эти тенденции рукой, мол, всё равно это процесс объективный и противопоставить ему ничего нельзя. В качестве примера приводятся следы в соцсетях, социальные связи и потребительские привычки, которые каждый из пользователей автоматически плодит как последствия своего пользованием всемирной сетью. Да, в том, что касается каждого отдельного человека, — особого вреда, может быть, и нет. Но в будучи просуммированы, а еще хуже — сведены как, например, те же госуслуги, к функции какой-либо ТНК, эти мелкие штрихи могут составить весьма угрожающую картину. Передавая тому же Google Pay возможность собирать мобильные платежи за что угодно, страна раскрывает личные данные своих граждан неизвестно кому.

Возникает парадоксальная ситуация, когда правительство пытается контролировать своих граждан посредством того же закона Яровой, а иностранные активности открывают и приветствуют. Может быть, тотальная цифровизация, в глазах российского правительства, — это и есть удобная возможность тотального контроля над населением и ничего больше?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Плюс цифровизация всей страны: Россия роет себе яму?».