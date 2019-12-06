Москва, 6 декабря, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Стремление жить при социал-демократической власти наиболее свойственно образованным гражданам России, однако это стремление уступает желанию жить при социализме. Последнее наблюдается во всех группах, независимо от уровня образования, согласно результатам масштабного опроса АКСИО-8. Результаты опроса опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти респонденты хотели бы жить, в зависимости от уровня образования респондентов, %

С ростом образованности повышается и желание жить при социал-демократах (как это происходит, например, в Европе). Противоположно ему стремление к социалистическому устройству общества, которое высказали большинство опрошенных, от не закончивших школу до получивших высшее образование, с той лишь разницей, что среди самых образованных мнения разделились строго поровну: 47% против 47%.

Обращает на себя внимание, что в группе с неполным средним образованием десятая часть опрошенных (в других группах от 3% до максимум 6%) выразила желание жить при рабовладении, фашизме, феодализме или диком капитализме — то есть наименее популярных по опросу устройствах. Самым заметным стремлением к социализму отличились люди со средним специальным образованием.