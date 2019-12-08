Москва, 8 декабря, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Число граждан, желающих жить как при социализме, растет вместе с их возрастом — но таких граждан очень много во всех возрастных группах. Об этом говорят результаты крупного опроса АКСИО-8, результаты которого опубликованы на сайте ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти респонденты хотели бы жить

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти респонденты хотели бы жить

Наших соотечественников, которые хотели бы жить при рабовладении, фашизме, феодализме или диком капитализме (каковой граждане и считают доминирующим в современной России), набралось всего 4%. А вот при социал-демократии хотели бы жить 41%, и на 10 процентных пунктов больше — при социализме.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №15 о том, при какой власти респонденты хотели бы жить, в зависимости от возраста опрошенных, %

Примечательна зависимость от возраста респондента: в возрасте до 35 «социалистов» меньше, чем социал-демократов (но много), а после 35 лет большинство голосует за социализм. Причем чем старше человек, тем ближе становится ему левое направление политической мысли.