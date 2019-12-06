Москва, 6 декабря, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Жители Дальневосточного региона массово дают нынешней российской власти самую суровую оценку: 45% дальневосточников считают, что к ним относятся как к рабам или существам «низшего сорта». Об этом говорят результаты опроса АКСИО-8, прошедшего по России с участием почти 86 тысяч человек. Результаты опроса представлены на сайте ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №14 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, — в различных федеральных округах. Упорядочено по уменьшению доли считающих, что нынешняя власть ведет себя как при рабовладении

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №14 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, — в различных федеральных округах. Упорядочено по уменьшению доли считающих, что нынешняя власть ведет себя как при рабовладении

15% жителей ДФО полагают, что живут при рабовладении, 20% — при феодализме и целых 10% (в других регионах — 6%) считают нынешнюю власть фашистской. Еще 44% полагают, что к ним относятся, как дикие капиталисты — к источнику наживы. Только десятая часть жителей дает власти позитивную оценку, что, конечно, наводит на неутешительные мысли по части всевозможных программ по развитию Дальнего Востока. В том числе — демографической.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос №14 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, — в различных субъектах РФ. Упорядочено по уменьшению доли считающих, что нынешняя власть более всего напоминает рабовладение

Регион, где наиболее распространено мнение, что власть в России — рабовладельческая, это регион Северо-Кавказский: такое мнение там разделяют 15%. Но там же чаще, чем где-либо еще, считают власть демократической: так думает десятая часть жителей.

В целом же по регионам общая картина однозначна: позитивное отношение власть вызывает у подавляющего меньшинства населения, а абсолютное большинство определяет ее в терминах «рабовладение», «фашизм», «феодализм» и — чаще всего — «дикий капитализм».