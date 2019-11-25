Ульяновск, 25 ноября, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области на реке Большой Черемшан оторвалась льдина с рыбаками. Предварительно, речь идёт о более 50 рыбаках, сообщает региональное ГУ МЧС.

Рыбак на льду

Информация о происшествии поступила сегодня, 25 ноября, в 11:10 (мск). Сообщалось «об отрыве льдины с рыбаками на реке Большой Черемшан» около села Бирля Мелекесского района. По предварительным данным, на льдине находится более 50 рыбаков.

«Льдина находится в 30 метрах от берега, не движется», — говорится в сообщении ведомства от 12:20 (мск).

Спасатели отмечают, что для ликвидации происшествия привлечено 32 человека и 12 единиц техники. По оперативным данным на 13:20 (мск), спасены 19 человек. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными на водоёмах, не выходить на тонкий лёд. В ведомстве напоминают, что на водных объектах сейчас проходит ледообразование, советуя любителям подледного лова не торопиться выходить на тонкую корку льда. Для рыбалки безопасным является лёд толщиной не менее 10 см.