Пекин, 25 ноября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Центральное правительство Китая выразило решительную поддержку главе администрации Гонконга Кэрри Лам в руководстве городом и наведении порядка. Об этом сегодня, 25 ноября, комментируя итоги выборов депутатов районных советов в Гонконге, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

VOA Кэрри Лам

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Напомним, ранее RadioTelevisionHongKong привело предварительные данные результаты голосования прошедших 24 ноября выборах в районные советы депутатов 18 округов Гонконга. Так, сторонники оппозиционного лагеря одержали убедительную победу, получив 396 из 452 мест (почти 90%) — больше, чем когда-либо. Проправительственный блок ранее контролировал около 75% мест в местных советах.

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Как сообщало ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в районные советы Гонконга, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что «Гонконг является частью Китая и особым административным районом Китая» и таковым и останется, независимо от того, что там происходит. При этом он призвал дождаться окончательного результата голосования.