Абхазия, 25 ноября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Государственная инспекция по карантину растений Абхазиизапретила вывозить из республики эвкалипт ввиду массового распространения насекомого-вредителя офелимуса. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе госинспекции Абхазии.

Эвкалипт

Согласно распоряжению инспекции, запрещено перемещение через границу всех видов эвкалиптов. Контроль за исполнением распоряжения будет осуществлять руководство госинспекции и начальники пограничных карантинных фитосанитарных контрольно-пропускных пунктов «Псоу» и «Гал».

Первые зараженные офелимусомэвкалипты были найдены в Гагре в начале 2019 года.