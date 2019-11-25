Москва, 25 ноября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. На старте новой торговой недели рубль 25 ноября попытался укрепиться в паре с долларом на фоне новой волны оптимизма в отношении торговой сделки между США и КНР, спровоцированной новостью о намерении Пекина ужесточить наказание за кражу интеллектуальной собственности, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако в условиях отсутствия реакции Трампа неопределенность в вопросе потенциального перемирия двух стран сохраняется, что препятствует развитию импульса в сегменте рисковых активов.

Так, после первоначальной просадки в район 63,70 руб., пара доллар/рубль вернулась на исходные позиции и в целом демонстрирует очень невысокую торговую активность.

Помимо сохраняющихся сомнений инвесторов в заключении промежуточной сделки, росту российской валюты препятствует медвежья коррекция на рынке нефти. После взлета выше $64 за баррель 22 ноября Brent привлекла фиксацию прибыли, встретив локальную поддержку в районе $62,40.

Нисходящий импульс пока не получает развития, но и желания возобновлять покупки трейдеры пока не изъявляют, что в свою очередь связывает руки трейдерам на отечественном рынке. В противовес нефтяному негативу играет налоговый период, который завершается на этой неделе.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, будет оставаться в рамках тесного диапазона до появления более четких сигналов извне. Прежде всего, внимание инвесторов направлено на торговые отношения США и Китая.

Также участники рынка временно отвлекутся на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла 26 ноября, которое может повлиять на все долларовые пары. На данный момент предпосылок для пробоя уровней 64 руб. и 63,60 руб. не наблюдается», — считает эксперт.

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