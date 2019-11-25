Челябинск, 25 ноября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Полиция Челябинской области опубликовала видео задержания четверых мужчин, подозреваемых в террористической деятельности. Ролик размещён на сайте областного УМВД.

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У задержанных изъяты боеприпасы и экстремистская литература.

Как сообщало ИА REGNUM, задержания прошли в Челябинске и Москве. Следователи выяснили, что 24-летний южноуралец склонял других граждан к участию в террористической организации на территории Сирии. В отношении него возбудили уголовное дело за содействие терроризму. Сейчас он арестован. Другим задержанным мера пресечения пока не избрана.