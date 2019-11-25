Москва, 25 ноября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Что такое национализм? Что приносит он России, является ли синонимом патриотизма — или его противоположностью? Об этом ИА REGNUM спрашивает своих читателей в новом опросе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM

Елисей Поллстер, социолог ИА REGNUM «Культура нашей страны, возделанность души её — это прочный, но гибкий булат, образованный из множества слоёв — от каждого народа, в неё вошедшего. Каждый слой того булата достоин внимания, негоже, если что-то утратится. Так что тогда для нас национализм? Что он делает для нашей страны? На этот счёт есть разные мнения, предлагаем вам высказать ваше».

Можно ли считать жителей России единым народом? Кто такой «русский»? Эти и другие вопросы мы задаем нашим читателям. Опрос ИА REGNUM традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет каждому участнику увидеть социологический портрет своего единомышленника — или, наоборот, оппонента.