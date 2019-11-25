Майкоп, 25 ноября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов избран членом высшего совета партии «Единая Россия». До этого он входил в состав генсовета партии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Kremlin.ru Мурат Кумпилов

Напомним, 23 ноября в Москве состоялся XIX съезд «Единой России», в ходе которого произошла ротация одного из руководящих органов партии — ее высшего совета. В число восьми новых членов совета вошли восемь человек, в том числе и Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что с повышением партийного статуса возрастает уровень ответственности и требований за развитие региона и страны в целом.

Вместе с тем, по итогам участия в съезде он подчеркнул, что руководством партии «даны четкие задачи и ориентиры работы», которые, по его словам, созвучны главной цели, обозначенной президентом Владимиром Путиным, — повышению качества жизни граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов был избран новым секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».