Киев, 25 ноября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Только 8% всего населения Украины в настоящий момент могут отличить фейк от не фейка, заявил министр культуры страны Владимир Бородянский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Свое высказывание чиновник сделал в интервью изданию «Украинская правда», материал опубликован 25 ноября.

Бородянский сослался на результаты некоего исследования, но не сообщил подробности — кто и когда их проводил и как именно измеряли умение жителей Украины отличать фейки.

«То есть 90% не могут этого сделать», — возмущается министр.

Бородянский заявил, что последние 5 лет на Украине идет сложная, «гибридная война», в которой много различных элементов, в том числе есть элемент информационной войны.

«Мы предлагаем посмотреть откровенно на то, с какими вызовами сталкивается страна, против которой осуществляется такая агрессия. И одним из таких вызовов является дезинформация, потребление людьми большого количества фейков», — пожаловался он.

Министр считает, что такая проблема есть в разных странах и есть разные инструменты защиты, но для Украины нынешнее положение дел — «это угроза национальным интересам и даже существованию страны».

Бородянский призвал «ответственно» подойти к решению проблемы и установить правила развития и защиты своего информационного пространства.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из последних интервью Бородянский предлагал власти ввести уголовную ответственность для журналистов Украины за заказные материалы, а распространение дезинформации (по мнению власти) приравнять к преступлению на уровне госизмены.