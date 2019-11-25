Тюмень, 25 ноября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Тюменской области самая низкая ставка по ипотеке среди регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщают аналитики So invest, сравнившие данные Центробанка России за август 2019 года.

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Самая высокая ставка по ипотечному кредиту оказалась в Челябинской области — 9,88%. В Курганской области и в ХМАО — 9,77%, на Ямале — 9,73%, в Свердловской области — 9,67%, в Тюменской области — 9,4%.

Аналитики отмечают, что Тюменская область стала единственным регионом, где ставка по ипотеке не выросла, а наоборот, снизилась по сравнению с августом 2018 года на 0,1%.