Москва, 25 ноября, 2019, 11:47 — ИА Регнум.

Когда вопиющие результатысоциального неравенстванужно спрятать, гражданначинают потчевать средними, «уравненными» цифрами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 ноября, комментируя публикацию рейтинга РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщалось ранее, согласно данному исследованию, банковские депозиты граждан России постепенно увеличиваются и в настоящее время составляют в среднем 200 тыс. рублей на человека. За год объем депозитов вырос на 9% до 29,4 трлн рублей. В сравнении с 2011 годом объем депозитов почти утроился.

«Польза данного исследования очевидна: надо знать свою страну. В частности — понимать, какими имущественными пропастями она разделена. Эти пропасти, кстати говоря, пролегают не только между «столичными» городами и всей остальной страной или между регионами; они пролегают и внутри регионов — особенно между жителями областных центров и сельчанами. В результате происходит следующее: крупные города вытягивают людей из средних; средние — из тех, что помельче, а последние — из деревень. Просторы нашей Родины пустеют.

Небесполезно было также узнать, что общая сумма вкладов в российских банках в последние годы растет, но в 2019 году темпы этого роста замедлились.

Проблема, однако, заключается в том, как это исследование подано в СМИ. Ну что, в самом деле, значит, что «в среднем» граждане нашей страны хранят в банках по 200 тыс. рублей. Неужели из расчёта на всех жителей считали? Тогда получается, что на семью это где-то 600 — 800 тысяч? Поверить в это можно, только признав очень неприятную реальность: при том, что у большого числа наших сограждан банковских вкладов нет вообще, меньшая часть населения имеет просто баснословные вклады.