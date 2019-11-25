Москва, 25 ноября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Законопроект о взаимодействии сотрудников Росгвардии с гражданами РФ внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв и Александр Хинштейн, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

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Поправки обязывают сотрудников Росгвардии при обращении к гражданам называть свои должность, звание, фамилию, предъявлять по требованию гражданина служебное удостоверение.

«При этом требования представляться не будут распространены, например, на сотрудников спецподразделений Росгвардии — ОМОНА и СОБРа, — которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму. Данное исключение обусловлено соображениями их личной безопасности», — пояснил Пискарев.