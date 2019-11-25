Киев, 25 ноября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Готовность главы украинской энергетической госкомпании «Нафтогаз» Андрея Коболева выступить свидетелем по делу против окружения Дональда Трампа четко указывает на то, что глава «Нафтогаза» находится под влиянием «демократического» крыла США, заявил сегодня, 25 ноября, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

ИА REGNUM напоминает, что Коболев заявил, что готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Это расследование связано с федеральным делом против двух соратников Джулиани, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце были предъявлены обвинения в предположительном нарушении законов о финансировании избирательной кампании. «Нафтогаза» это касается, поскольку звучали утверждения, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с руководством США для замены руководства украинской компании.

По мнению Корольчука, Коболев будет фактически выступать против действующего президента США.

«Показания заместителя «Нафтогаза» Андрея Фаворова против Джулиани и фактически Трампа о якобы попытках получить влияние на «Нафтогаз» — как всегда полуправда (или полуложь) от менеджеров компании. В действительности речь идет о попытке «демократического» крыла США сохранить влияние на «Нафтогаз» и «защитить» своих менеджеров, которыми являются Коболев и Фаворов», — отмечает эксперт.

Корольчук обращает внимание на позицию президента Украины Владимира Зеленского, который, если оставит Коболева в должности руководителя «Нафтогаза», фактически поддержит действия менеджера против президента Трампа.

Также на фоне расследований в США политолог задается вопросом, почему Коболева не допрашивают на Украине, и перечисляет основные провалы главы «Нафтогаза Украины», за которые менеджер должен отвечать.

«Первое — провал программы увеличения добычи газа до 2020 года и хищения (нецелевое использование) около 60 млрд грн. в течение 2016−2018 гг… Второе — увеличение технологических потерь газа в объеме 1 млрд кубометров в течение 2015−2018 гг. при добыче газа… Третье — неформальное и пока непубличное подтверждение Коболевым рейдерского давления на облгазы в течение 2016−2019 гг… Четвертое — искусственное затягивание «Нафтогазом» переговорного процесса с Еврокомиссией и Россией по транзиту газа, что привело к ослаблению позиций Украины и вероятному прекращению транзита через Украину… Пятое — лоббирование поставок сжиженного газа из США через Польшу, приносящих доход американским и польским компаниям и убытки «Нафтогазу»… Шестое — необоснованное привлечение 1,5 млрд долларов в 2019 году в виде еврооблигаций для закупки природного газа у трейдеров ЕС, при этом переплата за закупку газа составляла более 300 млн долларов».

ИА REGNUM напоминает, что Коболев также заявил, что еще один топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Фаворов уже дал американским следователям свои показания. Коболев сообщил, что для Фаворова это был «очень необычный опыт», и тот «никогда не проходил подобных допросов», но другие подробности сообщать не стал. Сам Фаворов эту историю украинской прессе пока не комментировал.