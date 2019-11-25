Барнаул, 25 ноября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») полагает, что правящая партия сможет справиться с установками президента Владимира Путина «терзать и трясти» чиновников. Ведь речь может идти о серьезной трансформации власти. Вместе с тем, комментируя корреспонденту ИА REGNUM призыв российского лидера, сделанный в ходе съезда партии «Единая Россия», он высказал опасения, что в современных условиях «трясти и терзать» может напомнить лозунг «пчелы против мёда»:

Леонид Соломаткин. Пирушка. Купец угощает чиновников по выгодному подряду. 1872

Алтайский депутат ВладиславВакаев «Призыв российского президента нужно понимать как установку на серьезную трансформацию партии власти. Ни для кого не секрет, что в нынешнем своем виде она очень тесно связана с чиновниками. И вряд ли готова «трясти и терзать» их. Так что реализация установки главы государства в современных условиях может напомнить лозунг «пчелы против мёда». Но это не значит, что «Единая Россия» не сможет справиться с установкой президента. Сила партии — в депутатах, прошедших по одномандатным округам. В большинстве своем это уважаемые, авторитетные среди избирателей люди. И они очень хорошо знают, что происходит на местах. Другой вопрос, что пока они не готовы остро поднимать эти проблемы. Сейчас они стараются решать их непублично. Но теперь установки, похоже, меняются. Что может привести к серьезным изменениям сложившейся системы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 ноября российский президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия» выступил с призывом добиться партийного контроля за деятельностью чиновников. По словам президента, члены «Единой России» должны «терзать и трясти» чиновников на местах и добиваться от них принятия решений во всех сферах, где это необходимо.

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