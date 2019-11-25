«Пчелы против мёда»: будет ли «Единая Россия» терзать и трясти чиновников
Барнаул, 25 ноября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») полагает, что правящая партия сможет справиться с установками президента Владимира Путина «терзать и трясти» чиновников. Ведь речь может идти о серьезной трансформации власти. Вместе с тем, комментируя корреспонденту ИА REGNUM призыв российского лидера, сделанный в ходе съезда партии «Единая Россия», он высказал опасения, что в современных условиях «трясти и терзать» может напомнить лозунг «пчелы против мёда»:
Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 ноября российский президент Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия» выступил с призывом добиться партийного контроля за деятельностью чиновников. По словам президента, члены «Единой России» должны «терзать и трясти» чиновников на местах и добиваться от них принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
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