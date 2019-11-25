Тбилиси, 25 ноября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Новые парламентские выборы в 2020 году пройдут по смешанной избирательной системе, которая полностью соответствует демократическим принципам. Об этом 25 ноября на заседании парламентского большинства заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Каха Каладзе

По словам Кахи Каладзе, переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года был односторонней политической инициативой «Грузинской мечты». Однако депутаты не поддержали ее, поэтому законопроект провалился. По его словам, с учетом настроений в парламентском большинстве, нет никаких ресурсов для мобилизации 113 голосов вокруг каких-либо новых конституционных изменений.

«Следовательно, тема закрыта, к 2020 году будет сохранена смешанная избирательная система, полностью соответствующая демократическим принципам. Исходя из этого, политический спектр должен направить все усилия на подготовку к выборам и проведения выборов на высоком демократическом уровне», — заявил Каладзе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 25 ноября, в центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта» на фоне подготовки оппозиции к массовой акции протеста, проходит заседание парламентского большинства.

Напомним, на голосовании 14 ноября мажоритарные депутаты провалили законопроект, инициированный самой же «Грузинской мечтой», который предполагал переход к пропорциональной избирательной системе. Иванишвили заявил, что не сумел уговорить мажоритарных депутатов собственной партии поддержать инициативу о реформе избирательной системы. Между тем оппозиция называет это специально спланированным спектаклем Иванишвили, который боится потерять власть на ближайших выборах, и грозится, что будет проводить акции протеста до тех пор, пока правительство не урегулирует создавшийся политический кризис.

Как сообщало ранееИА REGNUM, акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу: митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. Полиция Грузии разогнала демонстрантов при помощи водомета и слезоточивого газа. Но «война замков» продолжается: оппозиция пообещала устраивать пикеты перед зданием правительства каждый четверг, а на 25 ноября в Грузии запланирована масштабная протестная акция.