Ярославль, 25 ноября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Начальником управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области назначена Ирина Горюнова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом управлении.

Ирина Горюнова

Как и ожидалось, начальник управления станет одновременно и пресс-секретарем губернатора Дмитрия Миронова.

Ранее Горюнова работала в Москве руководителем пресс-службы Рособрнадзора. Она родилась в 1977 году, окончила Брянский государственный университет по специальности «филология», работала в РИА «Новости».