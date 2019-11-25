В Ярославле назначили нового начальника управления массовых коммуникаций
Ярославль, 25 ноября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Начальником управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области назначена Ирина Горюнова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом управлении.
Ирина Горюнова
Как и ожидалось, начальник управления станет одновременно и пресс-секретарем губернатора Дмитрия Миронова.
Ранее Горюнова работала в Москве руководителем пресс-службы Рособрнадзора. Она родилась в 1977 году, окончила Брянский государственный университет по специальности «филология», работала в РИА «Новости».