Москва, 25 ноября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») вступилась за грузинскую певицу Нино Катамадзе, услышав в её антироссийских высказываниях крик отчаяния, и дала несколько советов в области международных отношений потомственному дипломату, члену Совета Федерации Алексею Пушкову, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«Господин Пушков, в международной политике поведение «обиженного ребёнка» («ты меня обидела, поэтому в гости не приходи») — это путь в никуда. Прошло уже достаточно времени, чтобы понять, что управление через запреты никогда не работало. Не сработает и в этот раз», — считает Поклонская.

По её мнению, и международная, и любая другая политика, построенная по принципу «а давайте всех несогласных запретим», всегда даёт обратный эффект.

«Сложившаяся в мире обстановка требует от России сотрудничества со всеми странами (даже с «неудобной» позицией), особенно если это страны-соседи. Что касается конкретно Нино Катамадзе, то слышу в её словах крик отчаяния. Разве можно в таком положении не протянуть руку помощи?! Тем более, что крик этот на русском языке. Банальными запретами не переубедить ни Нино Катамадзе, ни десятки тысяч её поклонников», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков c недоумением отнесся к желанию Натальи Поклонской пригласить советскую и украинскую певицу Софию Ротару на кофе.

Он также напомнил, что недавно говорила грузинская певица Катамадзе про Россию и её руководителей.

«Я всегда говорю, что Россия — оккупант, а Путин — наш враг… я никогда не пела на русском. Это был мой последний концерт в России!» — процитировал слова Катамадзе Пушков.

Однако Наталья Поклонская уверена, что гастроли украинских звёзд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений.

«Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому», — заявила депутат Государственной думы.