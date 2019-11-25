Москва, 25 ноября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. То, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости рассмотреть плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), говорит о том, что он не знает уже сложившейся общемировой практики. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Это общемировая практика. Так что плюсы и минусы этого дела не нужно анализировать, потому что любой студент второго курса вам о них расскажет на автопилоте в режиме сдачи зачёта, — сказал Делягин. — И когда господин Силуанов говорит, что относится к этому как к чему-то новому, что нужно анализировать, он просто демонстрирует свой профессиональный уровень. Перед нами тот случай, когда действительно любая домохозяйка справилась бы с управлением государством лучше, чем министр нынешнего правительства».

Напомним, как сообщалось ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости изучить все плюсы и минусы инициативы по освобождению малоимущих граждан России от уплаты налога на доходы физических лиц.