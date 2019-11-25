В Совфеде 25 ноября в рамках «правительственного часа» глава Минтранса Евгений Дитрих расскажет парламентариям о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Успевают ли регионы отремонтировать дорожную сеть, снизилось ли число ДТП, когда начнется ремонт мостов — в трансляции ИА REGNUM.

Автомобильные дороги Иван Шилов

10:02 В нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» входят четыре федеральных проекта, два из которых реализуются под эгидой Минтранса: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Два других проекта — «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России» — курируют МВД России и Минобороны РФ соответственно.

10:09 В рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» в 83 регионах страны процент выполнения устройства дорожного покрытия составляет 91,44% от общего объема. На сегодняшний день необходимо завершить работы на площади еще более 11 млн квадратных метров, отмечают в Минтрансе.

10:09 Информационные материалы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с сайта правительства РФ

10:20 Во исполнение поручения президента РФ Минтранс подготовил проект пятой федеральной программы, объединяющей работы по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на региональных и местных автодорогах, строительство новых искусственных сооружений в пересечении с железнодорожными путями, и строительство новых мостовых переходов, необходимых для формирования транспортного каркаса страны.

10:26 Дорожные работы. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

10:31 Во исполнение поручения президента РФ Минтранс подготовил проект пятой федеральной программы, объединяющей работы по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на региональных и местных автодорогах, строительство новых искусственных сооружений в пересечении с железнодорожными путями, и строительство новых мостовых переходов, необходимых для формирования транспортного каркаса страны.

10:45 Недостаточный объем работ по устройству дорожного покрытия Росавтодор отмечает в следующих регионах: Астраханская и Псковская области, Забайкальский и Приморский края, Севастополь, Республика Крым, Республика Северная Осетия-Алания, Еврейская автономная область.

11:03 Росавтодор отметил регионы, которые успешно завершили или находятся в стадии завершения работ по программам 2019 года: Белгородская, Свердловская, Воронежская, Владимирская, Ленинградская, Сахалинская, Томская области, Ненецкий Автономный округ, Краснодарский край, а также Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Ингушетия. Также динамично реализуется проект в Магаданской области.

11:05 В РФ на 20% увеличится количество отремонтированных автодорог регионального значения. Об этом 19 ноября доложил вице-премьер Максим Акимов президенту Владимиру Путину. Читайте также: В 2019 году в России отремонтируют на 20% больше региональных дорог

11:08 Рабочая встреча с заместителем председателя правительства Максимом Акимовым 19 ноября. kremlin.ru

11:08 Уже к концу 2019 года протяженность платных автомобильных дорог в России возрастёт до 1,5 тыс. км. Такие цифры привёл ранее министр транспорта Евгений Дитрих. Читайте также: В России протяжённость платных дорог увеличится на 36%

11:14 Трасса М-11 (Москва — Санкт-Петербург). russianhighways.ru

11:26 Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил о том, что участниками нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» стали 83 региона и 104 городских агломераций в них. «Почти все жители нашей страны вовлечены в национальный проект сегодня», — отметил он.

11:28 В структуре нацпроекта четыре федеральных проекта. Первый — дорожная сеть, — самый капиталоёмкий. Из 126 млрд рублей на дорожную сеть пришлось 111,2 млрд рублей. Основная цель — повысить протяжённость дорог в нормативном состоянии. Не менее половины региональных трасс должны оказаться в нормативном состоянии к 2024 году (50,9%), и не менее 85% улиц в агломерациях.

11:29 Второй федеральный проект предусматривает ряд структурных изменений в управлении дорожным хозяйством в целом. Третий федеральный проект — безопасность дорожного движения — реализуется МВД России и нацелен на снижение смертности в ДТП в 3,5 раза к 2024 году.

11:30 Четвёртый федеральный проект — автомобильные дороги Минобороны России — реализуется военными и «опасений у нас не вызывает», отметил Дитрих.

11:30 В 2019 году в рамках проекта «Дорожная сеть» доля дорог регионального значения в нормативном состоянии вырастет до 44,1%. Протяжённость дорог в нормативе должна составить 218 тыс. километров.

11:31 Доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии вырастет до 85% к 2024 году, а в 2019 году должны были выйти на показатель 46%. Однако уже сейчас, по оценкам субъектов, он может составить более 60%. «Поработали качественно», — указал Дитрих.

11:32 Число точек аварийности, мест концентрации ДТП к концу 2019 года снизится на 8,3% от уровня 2018 года. А к 2024 году — до 50%.

11:33 В 2019 году в 83 субъектах дорожные работы выполняются на более чем 6900 объектах. Часть объектов переходит на 2020 год — их 1015 единиц.

11:33 Выполнение работ по укладке верхних слоёв дорожной одежды завершена на 97%. Уложено 124 млн квадратных метров из плановых 128 млн.

11:34 «Площадь отремонтированных дорог превышает площадь 80 тысяч хоккейных площадок», — указал Дитрих.

11:34 Процент кассового исполнения по всем субъектам — 83,3%, то есть более 90 млрд рублей из 111,2 млрд.

11:35 В бюджеты регионов поступят трансферты на сумму 14,7 млрд рублей до конца года.

11:36 Регионы-лидеры по ремонтным работам, включая финишную укладку асфальтобетона — это Белгородская, Самарская, Пензенская, Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская области, Удмуртская и Чеченская республики. Всего работы завершены или находятся на финальной стадии в 70 субъектах. Семь регионов выполнили около 90% запланированных работ и только в 6 субъектах выполнено менее 80%.

11:37 Эти шесть регионов остаются до сих пор в красной зоне, с ними проводится кропотливая индивидуальная работа, указал Дитрих.

11:37 Дорожная техника. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11:39 Некоторые важные для регионов объекты: в Самарской области идёт реконструкция дороги Тольятти — Ягодная, строится западный обход Иваново, восточный обход Тулы и обход Рузаевки в Мордовии. Также ведётся реконструкция мостов через Десну в Брянске и реку Белая в Уфе и ряд других.

11:39 Есть объекты, по которым контракты пока не заключены в Орловской и Нижегородских областях.

11:40 «По Еврейской автономной области вынуждены констатировать, что работы по мосту через реку Биру в этом году не начнутся», — указал Дитрих.

11:41 Главы субъектов проинформированы, что рассмотрение вопроса допфинансирования в будущих периодах прямо связаны с выполнением запланированной программы работы и достижения целевых показателей в 2019 году.

11:42 «Одними жёсткими мерами задачу не решить. Совместно разбираемся в причинах отставания. В большинстве случаев это связано с недостаточным уровнем квалификации специалистов региональных проектных команд и региональных подрядчиков», — указал министр.

11:43 Электронная система оперативного управления «Эталон», которая должна позволить детальнее отслеживать этапы планирования и контролировать подрядные организации, пока оставляет желать лучшего — не все регионы смогли даже загрузить достоверную информацию в систему.

11:44 «До сих пор ряд субъектов вносит её несвоевременно или некорректно. Почему? Полагаем, руководители проектов на местах не интересуются промежуточными результатами и не отслеживают выполнение показателей, что, естественно, влечёт проблемы с контролем региональными заказчиками выполнения дорожных работ, возникает необходимость переделывать работу», — указал Дитрих.

11:45 Несмотря на это, показатели нацпроекта по стране в целом будут, безусловно, выполнены, а по ряду позиций ожидается даже улучшение показателей с первоначальным планом.

11:46 2020 год: уже сейчас идёт подготовка к следующему дорожно-строительному сезону. Уже сейчас заключены контракты по 966 объектам. Цель — до конца года иметь не менее 60% законтрактованных объёмов будущего года. До марта регионам и городам нужно провести торги по всем объектам, все условия для этого созданы, отметил Дитрих.

11:47 Второй проект нацпроекта выполняется с опережением: прототип реестра создан и функционирует, доля заключённых контрактов с новыми технологиями составила 43% при плановом показателе 10%.

11:48 В 2019 году перевыполнена задача по оснащению дорог средствами фото‑ и видеофиксации. «При плане 9049 камер будет установлено почти 12,5 тыс. Это объективная необходимость», — заявил Дитрих.

11:49 Мост через реку Десна в Брянске. bryanskobl.ru

11:49 На отремонтированных трассах растёт аварийность, указал министр. «На хорошей дороге водители превышают скорость и попадают в аварии», — сетует он.

11:50 О претензиях к расстановке камер: Минтранс разработал методику размещения камер. Для придания обязательного статуса часть методики вошла в законодательные инициативы Минтранса, другая часть будет оформлена в виде постановлений правительства.

11:50 Новая методика сориентирует региональные власти «именно на профилактику» снижения аварийности, указал Дитрих.

11:53 В результате всех усилий безопасность на дорогах повышается, аварийность снижается. За 10 месяцев на 3,5% снизилось число ДТП, а число раненых — на 2,9%. На 2,4% снизилось число погибших. Меры снижения рисков продолжают выполняться. На базе перинатальных центров и родильных домов организовано даже обучение женщин-рожениц — им прививают навыки и умения безопасной перевозки детей в автомобилях.

11:54 Однако в 35 регионах ситуация с аварийностью ухудшилась.

11:54 Выступление Евгения Дитриха в Совете Федерации 25 ноября. council.gov.ru

11:55 Росавтодором с регионами разрабатывается план по установке барьерных ограждений на на трёх и четырёхполосных участках дорог, самые тяжёлые из ДТП — это лобовые столкновения.

11:57 Часть средств из дорожных фондов до сих пор выводят на другие цели. В 2019 году 12 млрд рублей изъято в субъектах в 2019 году. Однако показатель падает — в 2014 году было 45 млрд.

11:58 Минтранс предлагает закрепить освобождение региональных дорог от налогов на имущество и просит Совфед поддержать. Такое освобождение поспособствует снижению вывода средств из дорожных фондов, указал Дитрих.

12:01 В Совете Федераций при участии Валентины Матвиенко и Евгения Дитриха открылась выставка, посвященная 210-летию отечественного транспортного ведомства. facebook.com/MintransRussia

12:01 Мосты, которые нуждаются в капремонте и из-за которых приходится ограждать движение регионам — одна из центральных проблем в России, указал Дитрих. В результате имеем перепробеги грузового и пассажирского автотранспорта, увеличение транспортных затрат в цене продукции и повышение нагрузки на экономику в целом.

12:02 «Напомню также о постоянно закрытых из-за непрерывного движения составов в железнодорожных переездах в одном уровне — это источник больших аварий и социальной напряжённости, эти узлы должны быть расшиты», — указал Дитрих.

12:04 «Предложили рассмотреть возможность возврата к установленному Бюджетным кодексом коэффициенту наполнения федерального дорожного фонда в размере 0,83. Это предусмотрено паспортом нацпроекта, но пока не реализовано», — отметил Дитрих.

12:04 Валентина Матвиенко в Совете Федерации 25 ноября. council.gov.ru

12:06 «Предложить включить в дорожный нацпроект новый пятый федеральный проект «Мосты и путепроводы». И здесь важно объединить усилия в разъяснении важности этого направления работы и поиска дополнительных ресурсов, прежде всего бюджетных. Рассчитываем в этом вопросе на поддержку Совета Федерации», — указал Дитрих.

12:08 Вопрос про мост через Лену: когда его строительство начнётся и завершится? Дитрих: «Президент высказался в поддержку. Сегодня разработчики проектной документации предложили структурирование проекта в форме концессии с взиманием платы с грузовых автомобилей при переезде через реку Лена. В ближайшие дни проект поступит в Минтранс и будет представлен на рассмотрение проектному комитету». «Я думаю, что это произойдёт в первом квартале 2020 года», — указал министр.

12:09 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила Рыжкова, который обратился лично к президенту РФ по поводу строительства моста, за поддержку. «Действительно перезревшая проблема», — отметила она.

12:11 Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал о строительстве трассы М-12 и реконструкции М-5 и М-7, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. «На период строительства, а он с учетом ограничений и технологический, и бюджетных выходит за 2024 год, мы, видимо, закончим стройку в 2027 году, мы будем принимать все необходимые решения по капремонту и ремонту трасс М-5 и М-7 на всём их протяжении», — заявил он. Читайте подробнее: Глава Минтранса рассказал о трассе Москва-Екатеринбург: к чему готовиться

12:12 Строительство моста через реку Лену может начаться в первом квартале 2020 года, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе «правительственного часа» в Совфеде, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября. «Я думаю, что это произойдет в первом квартале 2020 года», — заявил Дитрих, отвечая на вопрос сенаторов о сроках начала строительства моста. Подробности в материале: Дитрих рассказал о начале строительства моста через Лену

12:13 Вопрос: «В условиях высокого уровня отходов металлургических предприятий можно ли эти материалы использовать при строительстве дорог?» Дитрих: «Вбиваем рекомендуемые регионам для проведения технологии, материалы, конструкции, которые они могли бы использовать в процессе своей работы. С бетонными дорогами сегодня у нас технология ещё сохраняется (с советских времён), но применяется всё реже с учётом высокой стоимости первоначального строительства». Они в обслуживании на жизненном цикле, однако стоят дешевле, так как не нуждаются почти в ремонте в течение 20−25 лет. «Но первоначальном с достаточно высокими затратами она должна быть сделана по технологии», — отметил Дитрих. В Новосибирске активно используют эти технологии, и сейчас происходят попытки распространить их на бетонные взлётно-посадочные полосы. «Если есть по этому поводу предложения, я прошу написать письмо — мы эти технологии предложим сами для включения в реестр новых наилучших технологий и попросим подрядные организации, имеющие опыт, включиться в их продвижение в регионах РФ», — указал министр.

12:16 Вопрос: «Каковы планы по реконструкции горной части трассы М-5? Примерно 180 км.» Дитрих: «Связь Центральной России с Сибирью — приоритет. На 53 тыс. автомобильных федеральных дорог на дорогах М-5 и М-7 происходит практически две трети ДТП». С учётом этого необходимо строительство новой трассы между Москвой, Владимиром, Нижним Новгородом, Чебоксарами и Казанью и далее будет спроектирована для движения на Екатеринбург. «Это трасса М-12, которая входит в коридор Европа — Западный Китай, призвана принципиально изменить ситуацию по аварийности», — указал Дитрих.

12:17 Дитрих: «На участке Уфа — Челябинск планируется проектирование куска дороги, который может быть предложен к реконструкции».

12:19 Дитрих: «Северный обход Астрахани даст возможность вывести потоки в обход города и замкнуть на границу с Казахстаном. Участок дороги перед границей, существующей сегодня, примут в федеральную собственность, чтобы данный коридор сформировался».

12:25 «Система контроля дорожных фондов включила в себя 100% всех дорог, которые в регионах и между регионами существуют, в городах, которые зафиксированы в нацпроекте. Она позволяет увидеть все запланированные работы на этот и будущий год, а также статус строящихся и реконструируемых объектов», — Дитрих

12:25 «Если к концу 2018 года автодороги и улицы были в числе одних из самых тревожащих граждан вопросов (в частности, третьим), то теперь этот вопрос переместился на пятое место», — Дитрих.

12:49 Правительственный час с министром транспорта Евгением Дитрихом в Совете Федерации завершён.

12:49 Проект Ленского моста в Якутии [iltumen.ru]

12:56 Количество аварийных ситуаций в 2019 году уменьшилось, что снизило число погибших в ДТП и смертность на дорогах в целом, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе «правительственного часа» в Совфеде. «По итогам 10 месяцев на 3,5% снизилось число аварийных происшествий. Число раненых снизилось на 2,9%, на 9,4% снизилось число погибших», — заявил Дитрих. Читайте также: Дитрих рассказал о снижении смертности на дорогах