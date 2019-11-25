Рыбинск, Ярославская область, 25 ноября, 2019, 09:54 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области 24 ноября на Комсомольской площади прошел митинг против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском обкоме КПРФ.

Подслушано в Рыбинске Вконтакте Митинг в Рыбинске

Организатором митинга стал сторонник Либертарианской партии, однако к нему присоединились различные общественно-политические силы: движение «Новая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», экологи.

«Я сам живу в районе «Метеора», у нас вода без фильтра — и пользоваться ею уже сейчас небезопасно для здоровья. А наши «замечательные» олигархи предлагают построить еще источник гадости, которую запустят в наш организм. Рыбинск будет первым городом, который все это должен будет пропустить через себя. Мне не безразлично, какое здоровье будет у меня, у моих родных, близких, у моих соседей, у всех жителей города Рыбинска. Какой-то олигарх договаривается с шейхами, которым вообще плевать на то, что происходит в России, и они дают деньги, чтобы здесь построить ЦБК, который нам с вами не нужен», — сказал, выступая на митинге, депутат Ярославской областной думы Андрей Ершов.

В митинге приняли участие около 150−200 человек. При этом, по сообщениям организаторов, во время митинга была собрана 991 подпись против строительства предприятия.

Следующая акция по заявке КПРФ пройдет 1 декабря, ее место пока не определено.