Тбилиси, 25 ноября, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В центральном офисе правящей партии «Грузинская мечта» сегодня, 25 ноября, на фоне подготовки оппозиции к массовой акции протеста, проходит заседание парламентского большинства. Об этом 25 ноября сообщает «Интерпрессньюс».

Центральный офис партии «Грузинская мечта»

Накануне, 24 ноября, председатель правящей партии Бидзина Иванишвили встретился с теми мажоритарными депутатами, которые в ходе голосования в парламенте 14 ноября не поддержали изменения в избирательной системе. Депутаты отказались комментировать встречу, отметив, что всё станет известно после заседания большинства.

Напомним, на голосовании 14 ноября мажоритарные депутаты провалили законопроект, инициированный самой же «Грузинской мечтой». Иванишвили заявил, что не сумел уговорить мажоритарных депутатов собственной партии поддержать инициативу о реформе избирательной системы. Между тем оппозиция называет это специально спланированным спектаклем Иванишвили, который боится потерять власть на ближайших выборах, и грозится, что будет проводить акции протеста до тех пор, пока правительство не урегулирует создавшийся политический кризис.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу: митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. Полиция Грузии разогнала демонстрантов при помощи водомета и слезоточивого газа. Но «война замков» продолжается: оппозиция пообещала устраивать пикеты перед зданием правительства каждый четверг, а на 25 ноября в Грузии запланирована масштабная протестная акция.