Курган, 25 ноября, 2019, 09:07 — ИА Регнум. В Кургане на одном из складов по ул. Омской обнаружен нелегальный цех по забою скота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Курганской области Нелегальный цех по забою скота в Кургане

Цех было трудно назвать таковым. Разделка мяса шла в антисанитарных условиях на примитивном оборудовании — колода, стол, топоры. Отходы сбрасывались на берег ближайшего водоёма. Кроме того, найден загон, где содержались коровы и овцы.

По факту в отношении собственника склада возбуждены административные производства. Проводится расследование по выявлению мест реализации опасного мяса с нелегальной бойни.