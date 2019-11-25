Москва, 25 ноября, 2019, 10:00 — ИА Регнум. Создание качественного девелоперского продукта с добавленной стоимостью, интересного современному рынку, сегодня возможно с привлечением специалистов нового поколения. В связи с этим, «Главстрой» делают ставку на молодые кадры и рассматривают их как будущих лидеров компании. К тому же покупателями недвижимости все чаще становятся их ровесники. Поэтому потребность в людях с инновационными компетенциями будет расти.

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Стратегия «Главстрой» включает тесное сотрудничество с профильными высшими учебными заведениями, такими как МГСУ, МАРХИ, а также гуманитарными ВУЗами, благодаря которому компания готовит специалистов под задачи бизнеса еще на этапе их обучения. В «Главстрой» действует корпоративная образовательная программа, которая включает долгосрочные профильные проекты, а также микрообучение, которое также эффективно в современных условиях. Кроме того, компания делает акцент на проекты, направленные на развитие личности, которые способствуют и профессиональному росту.

В «Главстрой» успешно функционирует система стажировок на строительные объекты и в подразделения общества. У молодых специалистов и студентов есть широкий выбор специальностей для практики. Для каждого составляется индивидуальный график, позволяющий совмещать трудовую деятельность с учебой. При этом стажировки оплачиваются, что дает студентам дополнительную мотивацию для самореализации.

Заинтересованность молодых специалистов в продолжении карьеры с командой «Главстрой» связана также с изменением парадигмы коммуникаций между руководителем и сотрудниками. В компании схема «начальник-подчиненные» трансформировалась в схему «лидер-команда». Теперь руководитель — — это коуч-наставник, обладающим высокой личной эффективностью, который, в первую очередь, сам уверен в успехе, способен повести за собой команду единомышленников и создать комфортную среду для постоянных изменений к лучшему.

В компании активно внедряются новые технологии и инновации, что стимулирует привлечение молодых кадров. Например, «Главстрой» создал инновационный для рынка недвижимости продукт — первый в России интернет-магазин недвижимости, в нем можно купить квартиру в московском жилом комплексе Balance.

Главстрой Антон Зейбель, директор по персоналу АО «Главстрой»:

— Антон Зейбель, директор по персоналу АО «Главстрой»:

«Строительство является достаточно консервативной отраслью, поэтому наши главные усилия сегодня сосредоточены на том, чтобы создать «бесшовную» продуктивную среду, в которой миллениалам комфортно, и они ощущают себя неотъемлемой частью большой команды «Главстрой». К примеру, для молодежи очень важна социальная ответственность бизнеса, его участие в улучшении мира и сохранения планеты, и мы стремимся их в этом поддерживать, вовлекая в такие проекты и предлагая реализовывать их с помощью компании. Так в компании успешно работает стратегический совет молодых специалистов, который занимается корпоративными инициативами, направленными на повышение эффективности бизнеса и развития его социального участия в локациях присутствия «Главстрой».