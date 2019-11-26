Вечером 24 ноября 2019 года стало известно о задымлении в уклонном блоке №1 «дюСевер» нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть» МОГО «Ухта». На момент ЧП в шахте находились 45 рабочих. В МЧС сообщили, что после задымления пропали трое горняков. На место сразу же выехали экстренные оперативные службы г. Ухта. Следственный Комитет начал проверку по факту задымления в нефтешахте Коми.

Автор: Иван Шилов ИА REGNUM Горняк

07:50 25.11.2019 После сообщения о задымлении на место выехали подразделения: 2 отделения Ухтинского ВГСО; Оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона; 2 отделения пожарно-спасательного гарнизона ГКУ РК «Управление ППСиГЗ», ФКУ «9 отряд ФПС по РК».

07:54 25.11.2019 Нефтешахта «Яреганефть». 11.mchs.gov.ru

07:54 25.11.2019 Ночью спасатели подняли на поверхность одного из трёх горняков, которые пропали при задымлении в шахте. По сообщениям СМИ, информации ещё о двоих пропавших нет.

07:57 25.11.2019 Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Лукойл-Коми», живыми найдены все пропавшие горняки. Однако позже выяснилось, что в МЧС подтвердили, что удалось найти только одного пропавшего.

07:57 25.11.2019 Спасательная операция на шахте, где на глубине около 200 м во время буровых работ произошло задымление, продолжается.

07:58 25.11.2019 Спасатели. mchs.gov.ru

07:59 25.11.2019 Отметим, что из 45 горняков, которые находились на момент ЧП в шахте, 33 самостоятельно поднялись на поверхность. Пострадавших среди них нет.

07:59 25.11.2019 Девять горняков остались помогать горноспасателям.

08:01 25.11.2019 Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организовано проведение доследственной проверки по факту задымления в уклонном блоке № 1 «дюСевер» нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть».

08:27 25.11.2019 Эксплуатация месторождения «Ярегское» началась ещё в 1939 году.

08:29 25.11.2019 Нефтешахта «Яреганефть». Цитата из видео «Энергия совершенства. О деятельности «ЛУКОЙЛ-Коми». lukoil.ru

08:36 25.11.2019 Памятник шахтерам у входа на шахту «Яреганефть». (сс) Ivan Z.

08:46 25.11.2019 Спасатели локализовали возгорание в нефтешахте «Яреганефть» в Ухте, сообщили 25 ноября в региональном главном управлении МЧС по Коми. Об этом: Спасатели локализовали возгорание на шахте в Коми

09:05 25.11.2019 Сотрудники МЧС по Республике Коми. vk.com/mchskomi

09:13 25.11.2019 Как сообщает ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», нефть Яреги тяжелая: она залегает на глубине 165−200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Поэтому основным способом снижения вязкости сырья с целью повышения подвижности является тепловое воздействие на пласт.

09:21 25.11.2019 Добыча нефти в нефтешахте «Яреганефть». Цитата из видео «Энергия совершенства. О деятельности «ЛУКОЙЛ-Коми». lukoil.ru

10:03 25.11.2019 Спасённый горняк с шахты «Яреганефть» госпитализирован. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Коми, его состояние оценивается как удовлетворительное.

10:05 25.11.2019 Нефтешахта «Яреганефть». (сс) Ivan Z.

10:27 25.11.2019 Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено из-за пожара на шахте «Яреганефть» в Коми. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления СКР. Читайте также: В Коми из-за пожара на нефтешахте возбуждено уголовное дело

10:48 25.11.2019 По данным Минздрава Коми, пострадавший находится в ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1». У него зафиксировано отравление продуктами горения, общее переохлаждение. Мужчина находится в общей палате отделения терапии.

10:48 25.11.2019 В 9:00 мск в ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1» также доставлен работник горноспасательной службы, работавший на месте аварии. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

10:56 25.11.2019 Глава Коми Сергей Гапликов поручил Минздраву Коми оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим на шахте в п. Ярега.

11:06 25.11.2019 Скорая помощь Республики Коми. vk.com/mchskomi

11:08 25.11.2019 По данным МЧС, к ликвидации последствий задымления на шахте привлекли 97 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 76 человек и 6 единиц техники.

11:26 25.11.2019 Из-за пожара работа в шахте № 1 производственного подразделения ООО «Лукойл-Коми» «Яреганефти» полностью приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми. Остальные две шахты «Яреганефти» работают в обычном режиме, угрозы для них нет. Как отметила представитель пресс-службы чрезвычайного ведомства Ольга Лоншакова, причина пожара пока не установлена. Ведутся работы по ликвидации возгорания. Читайте также: Причина пожара на шахте в Коми пока не установлена

12:01 25.11.2019 В ООО «Лукойл-Коми» надзорные органы ранее не раз выявляли нарушения законодательства и штрафовали нефтекомпанию за них. Во время одного из слушаний по иску Ростехнадзора суд отметил, что «существенная угроза охраняемым общественным отношениям, жизни и здоровью людей заключается в пренебрежительном отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» к исполнению своих публично-правовых обязанностей». Об этом: ЧП в шахте: при чём тут миллиардер Алекперов и чем пренебрёг «Лукойл-Коми»?

12:18 25.11.2019 [rkomi.ru]«>"Ярега» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» [rkomi.ru]

12:24 25.11.2019 Спасательная операция [11.mchs.gov.ru]

12:25 25.11.2019 МЧС России [11.mchs.gov.ru]«>МЧС России [11.mchs.gov.ru]

13:08 25.11.2019 В Коми при работах во время пожара на шахте «Яреганефть» пострадал горнорабочий, об этом 25 ноября сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Читайте также: В Коми при пожаре на шахте пострадал горноспасатель

13:50 25.11.2019 На шахте загорелась углеводородная смесь — данные ГУ МЧС Коми.

14:37 25.11.2019 Старший психолог Главного управления МЧС Коми оказывает психологическую помощь родственникам пострадавших при задымлении на шахте.

14:38 25.11.2019 До настоящего времени отсутствует связь с двумя работниками ООО «ДГС Система», которые проводили буровые работы — МЧС.

14:38 25.11.2019 Сообщается, что в 14:15 личный состав Печорского отдельного военизированного горноспасательного отряда прибыл на железнодорожный вокзал поселка Кожва для дальнейшего следования в пгт. Ярега.

15:37 25.11.2019 Поиски двух горняков, пропавших после пожара на шахте в Усинске, до сих пор продолжаются. На месте работают два отделения горноспасателей, опергруппа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы Ухты. Об этом: Два отряда горноспасателей ищут пропавших в Усинске шахтеров

15:38 25.11.2019 К ликвидации последствий задымления на шахте привлечены 97 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 76 человек и 6 единиц техники.

17:12 25.11.2019 Печорский отдельный военизированный горноспасательный отряд присоединится к поискам двух пропавших работников ухтинской шахты. Отряд уже прибыл в Кожву, откуда отправится в Ярегу, сообщает «КП — Сыктывкар».

19:15 25.11.2019 Связь с двумя работниками ООО «ДГС Система», которые проводили буровые работы в шахте, всё ещё не установлена. На момент происшествия в шахте находились 45 человек, 42 человека вышли на поверхность. Одного из работников спасли специалисты военизированного горноспасательного отряда — с признаками отравления угарным газом он госпитализирован в Ухтинскую городскую больницу в Шудаяг. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

19:55 25.11.2019 Ликвидация пожара в нефтешахте в г. Ухта Республики Коми — на особом контроле МЧС России. Новых сведений о ходе спасательной операции пока нет.

21:17 25.11.2019 Шахта «Яреганефть» [11.mchs.gov.ru]

21:39 25.11.2019 Шахта «Яреганефть» ГУ МЧС России по Республике Коми

07:18 Три отделения горноспасательной части из Воркуты — всего 21 человек — вечером 25 ноября присоединились к поисково-спасательным работам на шахте «Яреганефти», где продолжаются поиски двоих сотрудников ООО «ДГС Система», которые проводили буровые работы.

08:51 ГУ МЧС по Республике Коми«>Горноспасатели на шахте «Яреганефть» ГУ МЧС по Республике Коми

10:12 Офис компании «ЛУКОЙЛ-Коми» lukoil.ru

11:25 Два человека по-прежнему остаются в уклонном блоке №1−3Д «Север» нефтешахты №1 компании «Яреганефть», сообщает ГУ МЧС России по Коми. Снижение температуры в аварийной шахте позволило доставить через скважины на аварийный участок оборудование для мониторинга газовоздушной среды и видеооборудование с целью планирования дальнейших действий по проведению аварийно-спасательных работ. К ликвидации последствий пожара привлечено 98 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 77 человек и 6 единиц техники.

12:02 На аварийной шахте в Коми Всего работает восемь отделений военизированных горно-спасательных отрядов, работа организована посменно. На аварийном участке постоянно ведется анализ газовоздушной среды.

12:43 В интернете появилась видеозапись спасения 25 ноября одного из шахтеров, пострадавших при аварии на нефтешахте предприятия «Яреганефть» в Республике Коми. Двое пропавших горняков по-прежнему не найдены, ведутся их поиски.

13:30 ОДС ЦУКС МЧС России по Республике Коми 11.mchs.gov.ru

13:39 Старшим психологом ГУ МЧС России по Республике Коми продолжается работа с пострадавшими при пожаре на шахте «Яреганефть» ООО «Лукойл-Коми», с членами семей по оказанию психологической помощи.

14:14 Нефтяная шахта компании «Яреганефть» atlas. ukhta-lib.ru

15:25 В пресс-службе МЧС по Коми сообщили, что пожарные снизили температуру внутри шахты, в которой полыхает огонь. Вместе с тем площадь огня всё ещё не уменьшилась, отметили в ведомстве.

16:27 Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе заседания регионального правительства заявил, что все необходимые мероприятия в нефтешахте выполняются. «Сейчас проводятся замеры, решается вопрос по дальнейшим действиям. Проводится вынужденное затопление выработок, произведена отсечка всех других выработок. В силу разных обстоятельств доступ в шахту ограничен», — сказал Гапликов.