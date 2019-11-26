Спасательная операция после задымления нефтешахты в Коми — трансляция
После сообщения о задымлении на место выехали подразделения: 2 отделения Ухтинского ВГСО; Оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона; 2 отделения пожарно-спасательного гарнизона ГКУ РК «Управление ППСиГЗ», ФКУ «9 отряд ФПС по РК».
Ночью спасатели подняли на поверхность одного из трёх горняков, которые пропали при задымлении в шахте. По сообщениям СМИ, информации ещё о двоих пропавших нет.
Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Лукойл-Коми», живыми найдены все пропавшие горняки. Однако позже выяснилось, что в МЧС подтвердили, что удалось найти только одного пропавшего.
Спасательная операция на шахте, где на глубине около 200 м во время буровых работ произошло задымление, продолжается.
Отметим, что из 45 горняков, которые находились на момент ЧП в шахте, 33 самостоятельно поднялись на поверхность. Пострадавших среди них нет.
Девять горняков остались помогать горноспасателям.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организовано проведение доследственной проверки по факту задымления в уклонном блоке № 1 «дюСевер» нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть».
Эксплуатация месторождения «Ярегское» началась ещё в 1939 году.
Спасатели локализовали возгорание в нефтешахте «Яреганефть» в Ухте, сообщили 25 ноября в региональном главном управлении МЧС по Коми.
Как сообщает ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», нефть Яреги тяжелая: она залегает на глубине 165−200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Поэтому основным способом снижения вязкости сырья с целью повышения подвижности является тепловое воздействие на пласт.
Спасённый горняк с шахты «Яреганефть» госпитализирован. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Коми, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено из-за пожара на шахте «Яреганефть» в Коми. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.
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По данным Минздрава Коми, пострадавший находится в ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1». У него зафиксировано отравление продуктами горения, общее переохлаждение.
Мужчина находится в общей палате отделения терапии.
В 9:00 мск в ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1» также доставлен работник горноспасательной службы, работавший на месте аварии. Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.
Глава Коми Сергей Гапликов поручил Минздраву Коми оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим на шахте в п. Ярега.
По данным МЧС, к ликвидации последствий задымления на шахте привлекли 97 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 76 человек и 6 единиц техники.
Из-за пожара работа в шахте № 1 производственного подразделения ООО «Лукойл-Коми» «Яреганефти» полностью приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми. Остальные две шахты «Яреганефти» работают в обычном режиме, угрозы для них нет.
Как отметила представитель пресс-службы чрезвычайного ведомства Ольга Лоншакова, причина пожара пока не установлена. Ведутся работы по ликвидации возгорания.
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В ООО «Лукойл-Коми» надзорные органы ранее не раз выявляли нарушения законодательства и штрафовали нефтекомпанию за них.
Во время одного из слушаний по иску Ростехнадзора суд отметил, что «существенная угроза охраняемым общественным отношениям, жизни и здоровью людей заключается в пренебрежительном отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» к исполнению своих публично-правовых обязанностей».
Об этом: ЧП в шахте: при чём тут миллиардер Алекперов и чем пренебрёг «Лукойл-Коми»?
МЧС России [11.mchs.gov.ru]«>
В Коми при работах во время пожара на шахте «Яреганефть» пострадал горнорабочий, об этом 25 ноября сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
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На шахте загорелась углеводородная смесь — данные ГУ МЧС Коми.
Старший психолог Главного управления МЧС Коми оказывает психологическую помощь родственникам пострадавших при задымлении на шахте.
До настоящего времени отсутствует связь с двумя работниками ООО «ДГС Система», которые проводили буровые работы — МЧС.
Сообщается, что в 14:15 личный состав Печорского отдельного военизированного горноспасательного отряда прибыл на железнодорожный вокзал поселка Кожва для дальнейшего следования в пгт. Ярега.
Поиски двух горняков, пропавших после пожара на шахте в Усинске, до сих пор продолжаются. На месте работают два отделения горноспасателей, опергруппа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы Ухты.
Об этом: Два отряда горноспасателей ищут пропавших в Усинске шахтеров
К ликвидации последствий задымления на шахте привлечены 97 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 76 человек и 6 единиц техники.
Печорский отдельный военизированный горноспасательный отряд присоединится к поискам двух пропавших работников ухтинской шахты. Отряд уже прибыл в Кожву, откуда отправится в Ярегу, сообщает «КП — Сыктывкар».
Связь с двумя работниками ООО «ДГС Система», которые проводили буровые работы в шахте, всё ещё не установлена. На момент происшествия в шахте находились 45 человек, 42 человека вышли на поверхность. Одного из работников спасли специалисты военизированного горноспасательного отряда — с признаками отравления угарным газом он госпитализирован в Ухтинскую городскую больницу в Шудаяг. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ликвидация пожара в нефтешахте в г. Ухта Республики Коми — на особом контроле МЧС России. Новых сведений о ходе спасательной операции пока нет.
Три отделения горноспасательной части из Воркуты — всего 21 человек — вечером 25 ноября присоединились к поисково-спасательным работам на шахте «Яреганефти», где продолжаются поиски двоих сотрудников ООО «ДГС Система», которые проводили буровые работы.
ГУ МЧС по Республике Коми«>
Два человека по-прежнему остаются в уклонном блоке №1−3Д «Север» нефтешахты №1 компании «Яреганефть», сообщает ГУ МЧС России по Коми.
Снижение температуры в аварийной шахте позволило доставить через скважины на аварийный участок оборудование для мониторинга газовоздушной среды и видеооборудование с целью планирования дальнейших действий по проведению аварийно-спасательных работ.
К ликвидации последствий пожара привлечено 98 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 77 человек и 6 единиц техники.
На аварийной шахте в Коми Всего работает восемь отделений военизированных горно-спасательных отрядов, работа организована посменно. На аварийном участке постоянно ведется анализ газовоздушной среды.
В интернете появилась видеозапись спасения 25 ноября одного из шахтеров, пострадавших при аварии на нефтешахте предприятия «Яреганефть» в Республике Коми. Двое пропавших горняков по-прежнему не найдены, ведутся их поиски.
Старшим психологом ГУ МЧС России по Республике Коми продолжается работа с пострадавшими при пожаре на шахте «Яреганефть» ООО «Лукойл-Коми», с членами семей по оказанию психологической помощи.
В пресс-службе МЧС по Коми сообщили, что пожарные снизили температуру внутри шахты, в которой полыхает огонь. Вместе с тем площадь огня всё ещё не уменьшилась, отметили в ведомстве.
Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе заседания регионального правительства заявил, что все необходимые мероприятия в нефтешахте выполняются.
«Сейчас проводятся замеры, решается вопрос по дальнейшим действиям. Проводится вынужденное затопление выработок, произведена отсечка всех других выработок. В силу разных обстоятельств доступ в шахту ограничен», — сказал Гапликов.
Сергей Гапликов также выразил надежду на то, что шахтёры, которых ищут спасатели, останутся живы. Он отметил, что работа шахты может быть возобновлена только после окончания аварийно-спасательных работ и принятия решения о том, что нахождение в шахте безопасно.