Абакан, 25 ноября, 2019, 06:36 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие выходные, 23 — 24 ноября, зарегистрировано десять пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в республиканском главке МЧС.

Ефим Волков. Пожар. 1905

По данным ведомства, пять раз огнеборцы тушили жильё, гараж и баню. В Усть-Абакане из горящего дома спасли пенсионерку. Три раза пожарные выезжали на тушение мусора.

Трагический пожар произошёл в селе Бельтырское Аскизского района. Как сообщало ИА REGNUM, погибли двое детей и мужчина.

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Напомним, всего с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 2196 пожаров.