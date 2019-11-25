Магадан, 25 ноября, 2019, 07:03 — ИА Регнум. Столицу Магаданской области за сутки метель замела снегом, к утру понедельника, 25 ноября выпала половина месячной нормы осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газета «Магаданская правда» В снежном плену Колымы

По информации Гидрометцентра Колымы, снегопад и метель прекратятся только во вторник и 26 ноября ударят морозы.

Сейчас трассы Магадана и пригорода завалены снегом — водители не могут выбраться из снежных заносов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в магаданской области объявили лавинную опасность.