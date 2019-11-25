Омск, 25 ноября, 2019, 06:29 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Омской области зарегистрировано 550 пожаров, произошедших из-за печей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

По данным ведомства, пожары в банях и жилых домах по причине нарушения правил эксплуатации и устройства печей в регионе происходят практически ежедневно.

В МЧС советуют чистить дымоходы не реже одного раза в три месяца. Печное оборудование должно быть качественным и правильно установленным. Также при пользовании печью следует выполнять правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года при пожаре в селе Бельтырское Аскизского района Хакасии погибли двое детей и мужчина.

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