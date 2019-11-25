Пекин, 25 ноября, 2019, 06:14 — ИА Регнум. Средний уровень грунтовых вод в Пекине достигла отметки 22,78 метров, сообщили в Пекинском водном управлении, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

Пекин

Данный показатель оказался на 2,88 метров выше, чем средний уровень грунтовых вод до того, как в 2015 году началась реализации проекта водоотведения «с юга на север». Запасы грунтовых вод выросли за это время в общей сложности на 1,48 млрд кубометров.

Пекин получил более 5,2 млрд кубометров воды из Даньцзякоуского водохранилища в провинции Хубэй в центральной части Китая за прошедшие пять лет. Около 70% отведённой воды шло на водопроводные станции, а оставшаяся часть шла на хранение в крупных и средних водохранилищах, а также на пополнение запасов подземных вод, а также в городских реках и озерах.

В 2015 году отмечался очень медленный рост уровня грунтовых вод в Пекине. Сколь-либо значительный масштаб он обрел с 2018 года, сообщили эксперты. Тем не менее, власти столицы Поднебесной продолжают планомерно сокращать потребление грунтовых вод для ускорения роста их уровня.