Благовещенск, 25 ноября, 2019, 06:06 — ИА Регнум. Экскурсия сотрудников Службы судебных приставов в Следственный изолятор была организована с целью формирования у них нетерпимости к коррупции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления ФССП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

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В следственном изоляторе № 1 сотрудникам УФССП по Приамурью показали условия содержания арестованных, а также рассказали о наиболее типичных преступлениях коррупционной направленности. Таким образом руководство приамурского ФССП рассчитывает наглядно продемонстрировать своим сотрудникам последствия необдуманных поступков, которые могут привести в это учреждение в качестве обвиняемых.

Как сообщало ИА REGNUM, от своей должности был отстранён главный судебный пристав Амурской области, который подозревается в совершении действий коррупционной направленности.