Барнаул, 25 ноября, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Для президента России Владимира Путина «Единая Россия» — это всё-таки «вы», а не «мы», — к такому выводу пришёл алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин, комментируя выступление главы государства на съезде партии власти, где президент призвал «терзать и трясти чиновников».

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда политической партии «Единая Россия»

»Традиционно слежу со времен КПСС за съездами партий. Вот и сегодня наблюдал. Главный вопрос меня интересовал — что предпримут для роста популярности партии. Здесь был политтехнологический вариант — натянуть более высокий рейтинг Путина на партию, за счет того, что он мог бы её вновь возглавить. Но такого не случилось. И Путин, сославшись на занятость, покинул съезд, хотя прослушал прекрасно продекламированный доклад Медведева.

Порадовало, что в кадры попали наши алтайские делегаты, хотя почему-то восторга на лицах не было. А слова, как всегда, сказаны правильные. Интересно только, как это по приезду наши единороссы будут «терзать и трясти» губернатора Алтайского края Томенко… или министров… посмотрим…», — отметил общественник на своей странице Facebook.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 ноября, в ходе XIX съезда «Единой России», президент РФ Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников на местах и добиваться от них принятия решений во всех сферах, где это необходимо.

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