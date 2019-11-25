Новосибирск, 25 ноября, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Количество субсидируемых маршрутов из Новосибирска в 2020 году сохранится на уровне 19 направлений. Это следует из опубликованного Федеральным агентством воздушного транспорта перечня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт «Толмачёво»

«К субсидируемым в 2019 году Воронежу, Горно-Алтайску, Кызылу, Надыму, Нижневартовску, Нижнему Новгороду, Новокузнецку, Перми, Северо-Енисейску, Стрежевому, Сургуту, Томску и Ханты-Мансийску добавится Салехард, — уточняет пресс-служба новосибирсокго аэропорта «Толмачёво». — Кроме того, в перечень внесены абсолютно новые региональные направления: Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск».

Объём финансового участия региона в государственной программе субсидирования региональных авиаперевозок возрастёт с 87,53 млн рублей в 2019 году до 367,53 млн рублей в 2020 году.

С учётом новых направлений общее количество маршрутов из «Толмачёво» в 2020 году превысит 100.