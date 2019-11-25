Благовещенск, 25 ноября, 2019, 05:35 — ИА Регнум. На своей странице в сети Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов призвал амурчан быть предельно осторожными в связи с аномальным ноябрьским дождём, вызвавшем небывалый гололёд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

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На своей странице Василий Орлов отметил, что подобного аномального дождя в Приамурье не было за всю историю метеорологического наблюдения.

«Для борьбы с последствиями непогоды на дороги была выведена вся уборочная техника. Её не хватает, чтобы быстро устранить образовавшийся после дождя гололёд. Работы не останавливаются даже ночью, специалисты производят отсыпку дорог в постоянном режиме. Уважаемые амурчане, будьте предельно осторожны, берегите себя!», — написал губернатор на своей странице.

https://www.instagram.com/p/B5Pd6P8KbIz/

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти на Дальнем Востоке раздают населению советы, что делать, когда коммунальные службы не успевают очистить улицы от льда и снега.