Вашингтон, 25 ноября, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку министра военно-морских сил США Ричарда Спенсера, а также объявил о новом назначении. Соответствующую информацию глава Белого дома опубликовал на странице в Twitter.

Дональд Трамп

«Меня не порадовало то, как военно-морской флот провел суд над Морским котиком Эдди Галлахером. С ним обращались очень плохо, но, несмотря на это, он был полностью оправдан по всем основным обвинениям», — отметил Трамп инцидент, за разрешением которого его администрация обращалась к Спенсеру, но не была услышена.

Кроме того, отмечает президент США, ведомством не было уделено внимание перерасходам по контрактам предыдущей администрации.

Видимо, принимая во внимание вышеуказанные факты, глава Пентагона Марк Эспер принял решение о прекращении полномочий Спенсера. Его должность займет адмирал и посол в Норвегии Кен Брейтуэйт, анонсировал президент.

«Я знаю, что Кен сделает выдающуюся работу!» — выразил уверенность Трамп.

Ранее о громкой отставке сообщили в министерстве обороны США.