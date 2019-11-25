Тында, Амурская область, 25 ноября, 2019, 04:44 — ИА Регнум. В Приамурье беспризорные собаки держат в страхе целый город, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

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В городе Тында местные жители жалуются на своры беспризорных собак, передвигающихся по городу и нередко проявляющих агрессивные намерения в отношении жителей и особенно детей.

Жители города вспоминают о предвыборных обещаниях, в которых кандидаты на властные посты обещали построить в городе приют для беспризорных животных, но эта проблема не решается годами, пишет ПортАмур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в очередной раз поднят вопрос о беспризорных животных с агрессивным поведением: подростка покусали овчарка и алабай.