Южно-Сахалинск, 25 ноября, 2019, 04:40 — ИА Регнум. На одной из АЗС Южно-Сахалинска водители обнаружили бензин АИ-98 стоимостью 70 рублей за литр. Встревоженные водители изучили стоимость топлива на других АЗС, но подорожания не обнаружили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

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Информацию о «золотом» бензине опубликовал сахалинский телеграм-канал «Стоит», специализирующийся на изучении цен на топливном рынке островного региона. На указанной АЗС АИ-95 перешагнул планку в 50 рублей, а АИ-98 продаётся по цене 70 рублей за литр.

На других АЗС топливо торгуется по старой цене.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября АЗС Сахалина в очередной раз «порадовали» водителей подорожанием топлива. Бензин подорожал в среднем на 20−25 копеек, дизтопливо сразу на 1 рубль 65 копеек.