Владивосток, 25 ноября, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Победителям конкурса, объявленного среди подписчиков губернатора Приморья в сети Instagram, Олег Кожемяко раздал породистых щенков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Leonardo Bighetti Щенок породы акита-ину

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Предпочтения во время конкурса отдавалось подписчикам, проживающим в частных домах, так как собаки породы акита-ину не способны проживать в квартирных условиях, им нужен как минимум дворовой простор. По итогам конкурса владельцами «губернаторских» щенков стали семьи из Находки, Большого Камня, Партизанска, а также из Чугуевского и Партизанского районов.

https://www.instagram.com/p/B4Y1r1lH7w4/

Как сообщало ИА REGNUM, несколько недель назад губернатор Приморья Олег Кожемяко на своей странице в Instagram написал, что готов отдать щенков акита-ину в добрые руки после того, как они немного подрастут.