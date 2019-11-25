Сыктывкар, 25 ноября, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Один из трех пропавших без вести горняков шахты «Яреганефти» был обнаружен живым, сообщает 25 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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«Одного из пострадавших достали на поверхность живым», — цитирует источник представителя ведомства. Поиски двух остальных шахтеров продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная ситуация на шахте в Коми возникла в результате задымления во время буровых работ. На месте происшествия в шахте, на глубине 200 метров находились 45 сотрудников. 33 шахтера уже подняты на поверхность, девять человек ожидают эвакуации в безопасном месте.

Причинами задымления заинтересовались в Следственном комитете.