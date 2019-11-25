Якутск, 25 ноября, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев обратился к министру энергетики РФ Александру Новаку с предложением сохранить действующий механизм выравнивания тарифов на электроэнергию в регионах Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

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До окончания действия механизма выравнивания тарифов на электроэнергию осталось чуть больше месяца, с января 2020 года механизм продлят, но количество получателей субсидии будет значительно меньше.

Айсен Николаев настаивает на нынешнем механизме выравнивания тарифов до решения вопроса о компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета.

«Благодаря данной мере тарифы снизились почти в два раза, что придало существенный импульс развитию всех дальневосточных регионов, в том числе и Якутии», — пояснил в разговоре с Новаком Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата ГосдумыФедота Тумусова («Справедливая Россия»), если изменят механизм субсидирования на электроэнергию, Дальний Восток ждёт экономическая катастрофа в начале 2020 года. Цены на всё увеличатся в разы.