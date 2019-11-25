Биробиджан, 25 ноября, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономной области распорядился прекратить занятия в лицее, где произошла вспышка кишечной инфекции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Поленов. Больная. 1886

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Распоряжение губернатора касается лицея № 23 города Биробиджана, более 50 учащихся которого пожаловались на недомогание, а у госпитализированных учащихся был выявлен норовирус. Учитывая обнаружение инфекции, Роспотребнадзор дал рекомендацию на некоторое время закрыть лицей, чтобы в самом лицее можно было провести весь комплекс санитарно-профилактических мероприятий.

Карантин в лицее № 23 объявлен с 24 по 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки школьников пожаловались на расстройство желудка, некоторые обратились в медучреждения и были госпитализированы. У госпитализированных детей медики диагностировали наличие норовируса.