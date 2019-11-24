Грозный, 25 ноября, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Участники Межрегионального круглого стола «Сохранение неприкосновенным института традиционной семьи как стратегическая задача в деле обеспечения национальной безопасности России», состоявшегося 21 ноября в Общественной палате Чечни, выступили категорически против продавливаемого в российскую правовую систему закона «О профилактике домашнего (семейно-бытового) насилия», проект которого готовится к внесению в Государственную думу Российской Федерации в ближайшие дни.

ИА Красная Весна Круглый стол «Сохранение неприкосновенным института традиционной семьи как стратегическая задача в деле обеспечения национальной безопасности России» 21 ноября 2019 года

В работе круглого стола приняли участие представители общественности Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ставрополья и других регионов России. На мероприятии присутствовали также родительские организации Москвы, Санкт Петербурга и зарубежные эксперты из стран, где подобные нормы права уже давно внедрены и действуют.

По мнению экспертов, проект закона о семейно-бытовом насилии не просто противоречит действующим в России правовым нормам и традициям, а ставит под угрозу само существование семьи и, как следствие, способен вызвать массовое недовольство властью, рост экстремизма и радикализацию части общества.

ИА REGNUM приводит текст резолюции круглого стола полностью.

Россия, Чеченская Республика, г. Грозный Общественная Палата ЧР 21 ноября 2019 года

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

«Сохранение неприкосновенным института традиционной семьи как стратегическая задача в деле обеспечения национальной безопасности России»

В последнее время мы являемся свидетелями агрессивного лоббирования внедрения в российское законодательство механизмов, заложенных в Стамбульской Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Данная конвенция является порождением радикальной антисемейной идеологии феминизма и так называемой «гендерной идеологии», ставшей на Западе инструментом коренного изменения самих основ общества, уничтожения традиционных семейных и нравственных ценностей. Данная конвенция НЕ ратифицирована Российской Федерацией. Тем не менее органы управления ЕС оказывают прямое и косвенное давление на Россию по этому вопросу, используя СМИ, социальные сети, пул прозападных НКО, манипуляции со статистикой и американскую платформу для сбора петиций Change.org.

Реализующий основные положения Стамбульской конвенции законопроект «О профилактике домашнего (семейно-бытового) насилия», разрабатываемый группой депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации под руководством вице-спикера Г. Н. Кареловой, отменяет конституционный принцип презумпции невиновности, легализует дискриминацию мужчин, позволяя вводить внесудебные наказания в виде запрета на общение с членами своей семьи и доступ к своему жилью по охранному ордеру (предписанию) при наличии неких «данных» об имевшем место факте насилия в семье. «Насилие» определено в законопроекте максимально широко, включает в себя так называемое «психологическое и экономическое» насилие, которое охватывает собой обычные житейские ситуации. При этом охранный ордер может быть выдан без суда и следствия незамедлительно при получении от любых лиц «данных» о факте «семейного насилия», в том числе против воли пострадавшего. Нарушение ордера грозит арестом, что по факту делает невозможным примирение супругов.

Участники круглого стола, заслушав экспертов, приходят к выводу, что ПФЗ о домашнем насилии не имеет цели реальной защиты пострадавших, тем более что в действующем законодательстве РФ предусмотрено значительное и достаточное количество защитных механизмов для всех граждан, в семье или вне её, а вводимая законопроектом конструкция открыто противоречит действующим принципам и нормам материального и процессуального права РФ.

Как показывает опыт ряда европейских стран, ранее принявших подобные законодательные конструкты, результатом введения охранных предписаний является резкое увеличение количества разводов и снижение всех демографических показателей, что прямо противоречит Стратегии национальной безопасности России, Основам демографической политики и т.п. Кроме того, законопроект предполагает возможность внешнего вмешательства в дела семьи, воспитание детей, отношения между супругами со стороны неограниченного круга лиц. Все это в корне противоречит не только действующим правовым нормам, но и традиционным семейным и нравственным ценностям России, в частности, многовековым национальным, культурным и религиозным традициям народов Кавказа.

Заслушав экспертов, мы, участники Круглого стола, считаем недопустимым принятие ПФЗ о семейно--бытовом насилии, а равно реализацию иных базовых положений Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также констатируем, что попытка навязывания России чуждых (противоречащих традиционным ценностям Православия и Ислама) подходов к семье неизбежно вызовет вал преступности (в том числе с корыстной мотивацией), социальные конфликты, массовое недовольство властью, радикализацию части общества, рост экстремизма и, как следствие, угрозы территориальной целостности страны, так как внешние силы наверняка используют массовое возмущение жителей в целях антироссийской пропаганды.

Мы, жители Чечни и других регионов Российского Юга, пережившие страшные трагедии 1990 — начала 2000-х, не хотим повторения этого кошмара и призываем власти России, лично Президента Владимира Владимировича Путина, Совет Безопасности России, Государственную Думу и другие уполномоченные органы федеральной власти не допустить реализации такого антироссийского сценария и защитить наши семьи и национальные интересы от посягательств феминисток и западных агентов, отстранив данных лиц от возможности влияния на семейную политику России, а также на государственное регулирование сферы культуры и образования.