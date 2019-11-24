Москва, 25 ноября, 2019, 01:52 — ИА Регнум. На электропоездах Московских центральных диаметров (МЦД) в течение двух недель будет бесплатный проезд. Об этом написал 24 ноября мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд МЦД «Иволга»

»Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК (оператор МЦД, — прим.) приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным», — заявил мэр.

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Кроме того, было решено увеличить количество вагонов у поездов. Так, на втором диаметре с 25 ноября все составы, включая «Иволги», будут иметь по 10−11 вагонов. На первой линии изменение произойдёт в течение 15 дней.

Напомним, на старте проекта «Иволги» формировались из семи вагонов. В результате в часы пик они оказывались переполнены. Кроме того, непривычно короткий поезд вынуждал пассажиров бегать по перрону за последним вагоном.

Как сообщало ИА REGNUM, МЦД были запущены 23 ноября. Первые дни сопровождались сбоями и накладками.