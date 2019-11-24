Москва, 25 ноября, 2019, 00:30 — ИА Регнум. Конфликт между супругами на юго-востоке Москвы перерос в поножовщину. Полиция разыскивает мужчину, пырнувшего жену ножом, сообщает 24 ноября Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк ГУ МВД.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Полиция

«По адресу: Волгоградский проспект, д. 164, корп. 1, произошел бытовой конфликт между мужчиной и женщиной, в ходе которого он причинил последней ножевое ранение», — сообщает источник в правоохранительных органах.

В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу. Полиция ищет 27-летнего подозреваемого.