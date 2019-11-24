Москва, 25 ноября, 2019, 00:21 — ИА Регнум. Несколько десятков дворников устроили потасовку на улице Ефремова в центре Москвы. В драку с использованием лопат и ломов вмешалась полиция, сообщает РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Адриан Янс ван Остаде Драка

Полицейским удалось задержать более десятка дебоширов. Остальные успели разбежаться по окрестным дворам.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства массовой драки. По предварительным данным, серьёзных увечий никто не получил.