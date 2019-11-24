Киров, 24 ноября, 2019, 23:22 — ИА Регнум. В Кирове возле памятника Федору Шаляпину на Театральной площади состоялся очередной пикет против перепрофилирования объекта по уничтожению химического оружия (УХО) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности. В ходе протестной акции возник вопрос о необходимости проведения референдума и создания для этого инициативной группы.

Иван Шилов ИА REGNUM Токсичные отходы

«Нужно понимать, что у референдума законодательный характер. И если 60% жителей проголосует против строительства завода, то тогда его здесь не будет. При этом власть постарается сделать все, чтобы этого не случилось», — цитирует активиста и организатора пикета Вадима Ананьина портал «СвойКировский». Он предложил направить письмо в экологическую группу Общественной палаты РФ, отметив, что позиция представителей организации непонятна.

«Сначала они говорят, что поддерживают народ, а потом заявляют, что под контролем завод построить можно. Но как общество может что-то проконтролировать, если никого не пустят за забор?», — недоумевает активист.

Жители города считают проект недостаточно открытым, несмотря на ранее проведенную презентацию.

«Там не было никакой конкретной специфики, которая относилась бы к нашему региону. И вот эта закрытость и вызывает лишнее недовольство людей, потому что непонятно, что там будет происходить, и чем это обернется для жителей области», — отметила активист Светлана Марьина.

Она констатировала, что тема строительства опасного объекта стала постепенно «затухать», но заверила, что митинги будут организовываться и в дальнейшем, чтобы напоминать властям о проблеме.

Напомним, ранее о том, что у кировских властей нет понимания, какой конкретно комплекс будет построен в Марадыково, говорил глава Законодательного собрания региона Владимир Бакин.

«Там нет никакого отношения, потому что вообще никаких материалов, которые бы говорили о сути предприятия, которое планируется там поставить, нет… Какое мое отношение? Лучше бы его не было. У федерального правительства есть точки, которые освободились после уничтожения химоружия. Но у химоружия ученым точно известна формула, они знают, как ее расщепить. А у отходов I—II класса опасности формулы нет», — подчеркнул Бакин. Слова спикера передает кировское подразделение «Эхо Москвы».

Он отметил, что общался и с людьми, которые более серьезно, чем политики, погружены в проблемы переработки опасных отходов. И в этих кругах также нет однозначного и конкретного понимания вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель генерального директора РосРАО Максим Корольковговорил, что на объекте будет перерабатываться около 350 видов опасных отходов, которые относятся к I и II классу опасности. Обобщенно отходы можно разделить на три группы: смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот; ртутьсодержащие отходы; сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы. Это будет замкнутый цикл переработки, что исключит необходимость захоронения отходов на объекте, а также сброс сточных вод.

Несмотря на все заверения властей, население регионов, где планируется перепрофилировать объекты УХО, окрестило новые комплексы «заводами смерти». В Удмуртии, Саратовской и Кировской областях, а также в соседних с будущими комплексами регионах регулярно проходят протестные акции.