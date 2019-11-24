Медики назвали продукты, которые снижают уровень тестостерона у мужчин
Вашингтон, 24 ноября, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Специалисты определили пять продуктов, которые способны снизить гормон тестостерон в организме мужчины. Об этом сообщает издание «Медикфорум».
Kakprosto.ru
Тестостерон
В список продуктов, которые способны привести к гормональному дисбалансу, вошли алкоголь, десерты и выпечка, продукты из сои и молоко.
Примечательно, что регулярное употребление алкогольных напитков вызывают обратную реакцию — повышение тестостерона — у женщин.
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