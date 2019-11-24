Санкт-Петербург, 24 ноября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая, об этом 24 ноября сообщили в учебном заведении.

Spbu.ru Людмила Вербицкая

Подробности пока не сообщаются, о месте и дате похорон будет объявлено дополнительно.

Напомним, Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде в 1936 году. В 1958 году закончила Ленинградский государственный университет, которому и посвятила всю свою жизнь.

С 1994 по 2008 годы занимала должности ректора СПбГУ, защитила докторскую диссертацию по теме «Современное русское литературное произношение».

Президент России Владимир Путин не раз консультировался с Людмилой Вербицкой в правилах русского языка.